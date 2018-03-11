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Elektrikli yılan balığını ısıran köpeğin pişmanlığı

Çin'de bir köpek, karaya çıkan elektrikli yılan balığını ısırdı, sonrasında ise olanlar oldu.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 13:32..
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Çin'de bir köpek, göletten karaya çıkan bir elektrikli yılan balığı gördü. Balığın yanına giden hayvan, karada çırpınan balığa dikkat kesildi. Balığın üstüne bir anda atılan hayvan, hayatının en büyük hatalarından birini yaptığını sonradan fark etti.

Elektrikli yılan balığını ısıran köpeğin pişmanlığı

Elektrikli yılan balığını ısıran köpeğin pişmanlığı ViDEO

ELEKTRİK ÇARPTI

Yılanı ağızında çekiştirip savuran köpek hayvan ile oynamaya başladı, ancak başına geleceklerden habersizdi. Köpeğin ağızında hareketsizce bekleyen balık, bir anda savunma silahı olan elektriği kullandı ve köpek elektrik akımına kapıldı.

KORKUYLA KAÇTI

Bir anda neye uğradığını şaşıran hayvan yaklaşık 600 voltluk elektrik akımına kapıldı. Yere düşen hayvan acıyla bağırdı, ardından da kaçtı.

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