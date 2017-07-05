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Elektrikte tüketim rekoru sıkıntısız karşılandı

Türkiye 3 Temmuz'da 927 milyon 875 bin kilovatsaat tüketimle tüm zamanların rekorunu kırdı.

05.07.2017 - 10:05
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi günü tüketimin en yüksek zaman olduğu ani puantta 46 bin 400 megavat ile tüm zamanların rekoru gerçekleşti, 927 milyon 875 bin kilovatsaat ile elektrik tüketiminin en yükseğe çıktığı gün olarak kayıtlara geçti.

REKOR GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE DAHA ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki elektrik tüketim rekorunu 905 milyon 764 bin kilovatsaat tüketim ve ani puantta 44 bin 734 megavatla 10 Ağustos 2016'da kıran Türkiye'nin bu yıl ki tüketim rekorunun daha erken görülmesinde, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu. Söz konusu tüketim rekoruna rağmen, Türkiye genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

İLK DEFA REKOR TÜKETİM SIKINTISIZ KARŞILANDI

Bu denli yüksek tüketimlerde daha önce iletim altyapısından ve bölgesel elektrik üretiminin yetersizliğinden kaynaklı kısıtlamalara gidilmek zorunda kalındığını aktaran yetkililer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde durduğu iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışma ve yatırımların zamanında tamamlanmasıyla hiçbir kısıt veya kesinti uygulanmadan söz konusu rekor tüketimin karşılanabildiğine işaret etti.

VATANDAŞIN KONFORU BOZULMADI

Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu denli yüksek talebin karşılanmasının bir ilk olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sayede hem vatandaşların konforunun bozulmadığını hem de sanayi üretiminde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Türkiye’de bölgesel üretimin yetersiz kalması, iletim ve dağıtım altyapısının günün şartlarının gerisinde olması ve hatlarda meydana gelen arızalardan kaynaklı uzak bölgelere elektrik taşınmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, elektrik tüketiminin çok yüksek olduğu zamanlarda, daha önce özellikle talebin karşılanamadığı bölgelerde zaman zaman kısıtlamalar yaşanıyordu.

KISIT UYGULAMASI

Kısıt uygulamasıyla elektrik üretim tesislerinden ilave elektrik çekiliyor ve piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapılıyordu. Kısıtlamanın yanı sıra, bir başka yöntem olarak da kontrollü elektrik kesintileri gerçekleştiriliyordu. Söz konusu iki uygulamada da hem vatandaşın konforu bozuluyor hem de Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) önemli bir maliyetin altına giriyordu.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, Bakan Albayrak Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısı için orta vadede 30 milyar liralık bir yenileme hamlesi başlattıklarını açıklamıştı.

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