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Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

Hayatımızda büyük bir yer tutan elektronik cihazları temizlerken etil alkol ve dezenfekte temizlik ürünleri kullanabilirsiniz.

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Televizyon, telefon, bilgisayar ve tablet derken; elektronik cihazlar hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı.

TEMİZLİK ŞART

7'den 70'e herkesin kullandığı elektronik cihazların temizliği de oldukça önemli.

Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

KLOZET KAPAĞI İLE AYNI

Elden ele dolaşarak neredeyse klozet kapakları kadar mikrop barındıran elektronik cihazların temizliği için etil alkol ve dezenfekte temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Etil alkol ile; fare, klavye ve kulaklığınızı kolaylıkla temizlemek mümkün.

Dezenfekte temizlik ürünlerinden satın alarak da cihazlarınızı temizleyebilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTA

Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken hususların başında, güç kaynağı geliyor. Temizlik yaparken, mutlaka cihazı fişten çıkarın.

Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

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