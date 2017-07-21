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Elektronik denetim trafik kazalarını azalttı

1 Temmuz 2017 ile geçen yılın 1-19 Temmuz tarihlerindeki trafik kazaları karşılaştırıldığında yüzde 29,7 oranında azalma tespit edildi.

21.07.2017 - 01:21
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son 5 yılda yaralamalı ve ölümlü 18 bin 479 trafik kazası meydana geldiği, kazalarda bin 82 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 507 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına otoyollarda ortalama hız koridoru şeklinde Elektronik Denetim Sistemleri kurulduğu vurgulanan açıklamada, sistemin 1 Temmuz 2017'den itibaren hayata geçirildiği ifade edildi.

Uygulamanın başladığı 2017 ile 2016'nın 1-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen trafik kazalarının karşılaştırıldığı aktarılan açıklamada, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 53,3, ölü sayısında yüzde 63,6 yaralamalı trafik kaza sayısında yüzde 28,3 yaralı sayısında da yüzde 46,2 toplam trafik kazası sayısında ise yüzde 29,7 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, sistemle, sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemenin, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmanın, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmenin ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmenin amaçlandığı kaydedildi.

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