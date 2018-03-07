Elektronik sigara kanser riskini artırıyor

Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişinin başladığı elektronik sigara, aslında sigaradan bile daha zararlı diyebiliriz.

ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ

Özellikle gençler arasında popüler olan elektronik sigara, kişileri bazı kimyasallara maruz bırakıyor ve bu da hastalığa neden oluyor.

KULLANANLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNE BAKILDI

Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCSF) konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. 104 kişiden alınan idrar örneği elektronik sigara içen, normal sigara içen ve hiç sigara içmeyen kişileri karşı karşıya getirdi.

Sonuç ise oldukça ilginçti. Elektronik sigara içen kişilerin tahlil sonuçlarında kimyasallara diğer kişilerden daha fazla maruz kaldığı ortaya çıktı.

ELEKRONİK SİGARA KANSERİ TETİKLİYOR

İdrar sonuçlarında ayrıca akrilonitril, akrolein, propilen oksit, akrilamid ve krotonaldehit bileşenlerine rastlandı. Bu da kanser riskini artıran faktörler arasında kendisini gösteriyor.