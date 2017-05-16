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Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

BBC'nin canlı yayın konuğu olan Elif Şafak, Türkiye'nin durumuna üzüldüğünü ve endişeli olduğunu söyledi.

16.05.2017 - 07:36
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Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

16 Nisan'da yapılan referandumdan önce BBC'nin 'hayır' videosunda yer alan Elif Şafak, referandumdan sonra da Türkiye'ye karşı nefret açıklamalarından vazgeçmedi.

"ÇOK MUTSUZ BİR ÜLKE"

BBC'de Steven Sackur'un canlı yayın konuğu olan Şafak, Türkiye için üzgün ve endişeli olduğunu ifade ederek, "Mutsuz insanlardan oluşan çok mutsuz bir ülke haline geldiğimizi düşünüyorum." dedi.

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

TÜRKİYE-AVRUPA İLİŞKİSİ

Türkiye'nin Avrupa'yla olan ilişkilerini de eleştiren Elif Şafak, "Keşke Doğu ve Batı arasında olmayı baş edilmesi gereken bir şey yerine bir zenginlik kaynağı olarak görebilseydik. Keşke bu çeşitliliğin kendi içinde bir hazine olduğunu görebilseydik. Ben her zaman çoklu aidiyetlere inandım. Evet, İstanbulluyum ama Londralıyım da." ifadelerini kullandı.

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti VİDEO

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak'ın Türkiye'ye ihanet videosu

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

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