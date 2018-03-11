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Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı

Zonguldak'ta elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. polisin takibi sonucu girdiği iş yerinde yakalandı.

DHA | 11.03.2018 - 00:23..
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Ereğli ilçe merkezinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.'yı(25) görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Mustafa A.'yı sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS, DURMASI İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİ

Polis, kaçan Mustafa A.'nın arkasından, durması için havaya bir el ateş etti. Bir iş yerine giren Mustafa A., burada polis tarafından yakalandı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa A., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı

Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı VİDEO

4 YIL ÖNCE POLİSE SATIR, SUCUK, YUMURTA ATMIŞTI

Mustafa A., 4 yıl önce de aldığı uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan Mustafa A.'nın çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildi.

Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı

Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı

Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı

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