Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi

Denizli'de bir marketler zincirinin Kuşpınar Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki şubesinin kasap reyonunda çalışan Nasuh Tekcan, bugün saat 12.00 sıralarında sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

KIYMA MAKİNESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Market çalışanları durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirdi. Sağlık ekipleri Tekcan'ın makineye sıkışan elini kurtarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kıyma makinesini yerinden söktü. Tekcan, elini kaptırdığı kıyma makinesi ile birlikte sedyeye alınıp, ambulansa taşındı.

PARÇALANAN ELİ YERİNE DİKİLEMEDİ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Tezcan'ın sıkışan eli burada da çıkartılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, spiral makinesi ile kıyma makisenesini keserek Tezcan'ı kurtardı. Tedaviye alınan Tezcan'ın bilekten itibaren parçalanan sağ eli dokularında bozulma olduğu için yerine dikilemedi.