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Elit İşcan’ın taciz iddiasına soruşturma

Oyuncu Elit İşcan’ın rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 07:10..
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İnternette yayınlanan “Yaşamayanlar” isimli dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 25 Ekim 2018 tarihinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla avukatı Oya Meriç Eyüboğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

İFADELERİ TEK TEK ALINACAK

2 ayrı suçtan soruşturma Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efecan Şenolsun hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser’in Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve set çalışanlarını beyanlarını almak üzere ifadeye çağırması bekleniyor.

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