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Elma sirkesi kilo kaybına yardımcı oluyor

Japonya'da yapılan araştırma sonuçları elma sirkesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve yağ depolanmasını azalttığını gösteriyor.

DHA | 29.11.2017 - 17:13..
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Japonya’da 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre, elma sirkesi içen obez denekler, içmeyen deneklere göre daha fazla kilo kaybetti.

Üç gruba ayrılan denekler arasında, ilk gruba dahil olanlar her gün bir kaşık elma sirkesi içerken, ikinci grup iki kaşık elma sirkesi içti. Üçüncü gruba ise sadece plasebo verildi.

ELMA SİRKESİ METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

12 hafta süren deneyde, en fazla kilo kaybı en çok elma sirkesi içen ikinci grupta görüldü. Araştırmanın sonucuna göre elma sirkesi yağ yakımına yardımcı olurken, yağ depolanmasını azaltıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.

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