Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak

Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini indirmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

"BANKALARIN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

Elmas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların konuta ihtiyacı olduğunu kaydederek, yüksek kredi faizlerinin üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engel teşkil ettiğini bildirdi.

Ziraat Bankası'nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engelin aşılmış olacağını aktaran Elmas, bu adımı büyütmeleri gerektiğini, bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerektiğini vurguladı.

"2018 YILINDA YİNE REKOR KIRABİLİRİZ"

Elmas, kar topu misali bunu döndürerek yolları açmaları gerektiğini belirterek, "KONUTDER, diğer sektör ve finans kuruluşları ile tüm STK'lar elimizi taşın altına koymalıyız. Biz zaten sektör olarak her zaman tüm fedakarlıklara hazırız. Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Dediğim gibi vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz. Sektör olarak biz zaten her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve devam edeceğiz. Özel bankaların da bu havayı motive edici adımlar atması gerekli. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi gerekli. KONUTDER olarak faiz indirimi ve konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Elmas, faizlerin yanısıra KDV ve tapu harcının da indirilmesinin konut stoğunu eriteceğini bildirdi.