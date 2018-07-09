Elon Musk'tan mahsur Taylandlılara kurtarma denizaltısı

Dünyaca ünlü roket firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmalarına yardım edeceklerini açıkladı.

Açıklamanın hemen ardından kısa bir süre içerisinde harekete geçen Musk, Boring Company ve Space X ile birlikte ortaklaşa çalışma yaparak tek kişilik kurtarma denizaltısı üretimine başladı.

TEK KİŞİLİK TÜP DENİZALTI

Çılgın dahi Musk, bu konuda da yapacağını yaptı. Prototip olarak üretilen denizaltı, iki dalgıç tarafından manuel olarak kontrol ediliyor. İçi hava dolu olan tüp biçimindeki denizaltı, taşıma yöntemiyle dalgıçlar tarafından idare edilerek mağaradan çıkartılıyor.

Elon Musk'tan Taylandlı çocuklar için kurtarma denizaltısı ViDEO

Los Angeles'ta derin bir havuz içerisinde ve dar alanlarda yaptığı tesleti sosyal medya hesabından paylaşan Musk henüz test aşamasında olan kurtarma projesinin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Bu arada denizaltının Falcon roketlerinin sıvı oksijen tüplerinden yapıldığı da yine Musk tarafından yapılan açıklamayla belirtildi.

MAĞARADA MAHSUR KALDILAR

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Dün kurtarılmaya başlanan çocuklar için yapılan operasyonlarda 6 kişi mağaradan sağ olarak kurtarıldı.