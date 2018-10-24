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Elverişsiz koşullarda görevli öğretmenlere teşvik geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan bilgilere göre; elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacak.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 10:07..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtımı yapılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi başlıklarına yer verildi.

TEŞVİK VERİLECEK

MEB 2023 Eğitim Vizyonu'na göre, elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacak. Bu kapsamda, mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyimlerini artırmak için yurtdışına gönderilecek.

Elverişsiz koşullarda görevli öğretmenlere teşvik geliyor

ÖĞRETMEN ATAMADA ÖZGÜNLÜK

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacak. İhtiyaç duyulan ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecek.

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