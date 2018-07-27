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Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

İzmir’de yaşayan emekli bir albay, trafikte yaşanan yol tartışmasında beylik tabancasıyla bir kişiyi yaralaması sonucu gözaltına alındı. Olay anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA | 27.07.2018 - 11:57..
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Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde emekli bir albay, yanında eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın içerisindeki iki kişiyle yol tartışmasına girdi.

Sözlü tartışma biranda büyüdü. Emekli albay aracından beylik tabancasını alırken, diğer iki kişi de ellerine birer sopa aldı.

Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

BİR KİŞİYİ YARALADI

Bu sırada gerginlik iyice artınca iki kişi, ellerindeki sopayla yaşlı adamın üzerine yürüdü. Bunun üzerine önce havaya, sonra da üç el yere doğru ateş eden emekli albay, iki kişinin üzerine doğru koşması üzerine birini silahıyla omzundan vurarak yaraladı. Yaralanan kişi, vurulmanın etkisiyle yere düştü.

Yaşananlar ise kavgayı gören bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, vurulan adamın yere düştükten bir süre sonra ayağa kalkıp tişörtünü çıkardığı, ardından da aracının arkasına yarasını tutarak oturduğu görülüyor.

Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı VİDEO

ALBAY GÖZALTINA ALINDI

Omzundan vurulan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, albayın ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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