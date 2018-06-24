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Yaşlı seçmenin zor anları

Her yaştan milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde yaşlılar zor anlar da yaşadı. Onlardan biri 93 yaşındaki kıdemli albay doktor Suat Tolgay oldu.

DHA | 24.06.2018 - 11:36..
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Kadiköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sandığa götürüldü.

Yaşlı seçmenin zor anları

TEPKİ GÖSTERDİLER

Kızı Belda Tolgay ile okula gelen 93 yaşındaki Suat Tolgay, zor anlar yaşadı. Babasını sandığın bulunduğu sınıfa götürmekte zorlanan Belda Tolgay yetkililerle tartıştı. Belda Tolgay, "Yaşlılara nasıl yardım yapıyorlar anlamıyorum. Benim annem de oy kullanmaya geldi. Annem de babam da emekli doktor. Babam emekli askeri doktor. Sadece bir tane tekerlekli sandalye istiyoruz. İki yaşlım var benim ve tek başınayım" dedi.

Kadiköy'de yaşlı seçmenin zor anları ViDEO

Yaşlı seçmenin zor anları

Yaşlı adam bir süre okulun önündeki bankta oturduktan sonra tekerlekli sandalyenin gelmemesi üzerine vatandaşlar tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sınıfa götürüldü.

Yaşlı seçmenin zor anları

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