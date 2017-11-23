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Emekli astsubay NATO'dan aldığı madalyayı geri verdi

Veli Karaman, Afganistan'da görev yaptığı dönemde NATO tarafından verilen madalya ve takdir belgesini iade etti.

23.11.2017 - 14:50
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İstanbul'da yaşayan emekli astsubay Veli Karaman, Afganistan'da görev yaptığı dönemde başarısından dolayı NATO tarafından verilen madalya ve takdir belgesini iade edilmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdi.

Balıkesir Astsubay Hazırlama Okulu'ndan 1989 yılında mezun olan ve astsubay olarak TSK'nın çeşitli birimlerinde görev yapan Veli Karaman, 2010'da NATO şemsiyesi altında görev yapmak üzere Afganistan'a gönderildi.

Yaklaşık 7 ay Afganistan'daki Doğan Kışlası'nda görev yapan Karaman'a, başarılı çalışmasından dolayı dönemin NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen imzalı NATO madalyası ve madalya beratı verildi.

Karaman, 2014 yılında TSK'dan emekli oldu.

Emekli astsubay NATO'dan aldığı madalyayı geri verdi

"BU SAYGISIZLIĞA KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Veli Karaman, Afganistan'da Kabil şehrinin yakınındaki Doğan Kışlasında Mayıs-Aralık 2010 arasında görev yaptığını bildirdi.

Afganistan'da birçok ülke askerinin görevli olduğunu aktaran Karaman, "Ama Türk askerleri farklıydı. Diğer ülkelerin askerlerine nazaran Afgan halkıyla daha samimi ve iç içeydik. Göstermiş olduğumuz disiplinli ve özverili çalışmamızla halkın sevgisini ve takdirini kazandık." dedi.

Afgan halkının da kendilerine daha samimi davrandığını dile getiren Karaman, başarılı çalışma gösteren Türk askerlerine dönemin NATO Genel Sekreteri Rasmussen imzalı NATO madalyası ve madalya beratı verildiğini anlatarak şunları söyledi:

"Norveç'te yapılan NATO tatbikatında, NATO'nun düşman hedefi olarak başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmamalıyız. Bu amaçla NATO'da verilen madalya ve takdir belgesini geri gönderdim. Devletimizin birliği ve bütünlüğü için elimizden geleni yapmalıyız."

Hayatı boyunca "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" sözünü benimsediğini ifade eden Karaman, madalya ve beratın artık evinde değil, NATO'da bulunması gerektiğini söyledi.

Emekli astsubay NATO'dan aldığı madalyayı geri verdi

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