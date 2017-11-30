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Emekli polis define ararken öldü

Denizli'de yaşayan emekli polis Hüsam Karaçolak, define ararken şeker ve gübreyle hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

DHA | 30.11.2017 - 11:38..
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Denizli'nin Baklan ilçesi Beşparmak Dağı Sarıkaya mevkiinde meydana gelen olayda, emekli polis memuru Hüsam Karaçolak,yanındaki iki kişiyle birlikte iddiaya göre, Sarıkaya mevkiine define aramaya gitti.

HAZIRLADIĞI BOMBA PATLADI

Gübre ve şeker kullanarak el yapımı patlayıcı yaptığı öne sürülen Karaçolak, fitili hazırladığı sırada patlayıcı infilak etti. Patlama sırasında kolları kopan Hüsam Karaçolak ağır yaralandı. Patlamanın ardından Karaçolak'ın yanında bulunan kişilerin kaçtığı öğrenildi.

Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Hüsam Karaçolak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, infilak eden el yapımı patlayıcıyla ilgili olay yerinde inceleme yaparken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.

Emekli polis define ararken öldü

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