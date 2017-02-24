taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.888
USD
3,5769
EURO
3,7875
ALTIN
144,25
PETR
56,2500

Emekliye promosyonda kredi kartı şartı kaldırıldı

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyon ödemesinde, bankaların istediği fatura ve kredi kartı şartının kaldırıldığını açıkladı.

24.02.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

123

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KREDİ KARTI ŞARTI KALDIRILDI

Mehmet Müezziinoğlu, emeklilere promosyon ödemelerinin şartlarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

157
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

182
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

100
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

12
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

62
Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

78
TSK askerinden El Bab'da espirili anons

TSK askerinden El Bab'da espirili anons

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM