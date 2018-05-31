Emin Çölaşan HDP'nin barajı aşmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kurulan ittifaka karşı muhalefet partileri de bir araya geldi.

CHP, İP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Millet İttifakı adı altında buluştu.

Türk siyasi tarihinde görülmeyen kirli pazarlıklar, bu ittifak çatısının altında dönmeye başladı.

İKAME VEKİLLER

Milletin iradesini hiçe sayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 milletvekilini kurban etti.

Gerçekleşen transfer nedeniyle dert yanan CHP'li vekil, "Koyun gibi gönderildik" ifadelerini kullandı.

Partiler arasında yaşanan pazarlıklar bununla da bitmedi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞINA İMZA

AK Parti'nin oylarını bölebilmesi için Saadet Partisi'ne de destek verildi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla YSK'ya giden partililer, Sivas Katliamı nedeniyle yıllarca 'katil' olarak suçladıkları Temel Karamollaoğlu'nun adaylığı için imza verdi.

HDP'YE OY ÇAĞRILARI

İttifakın gündeminde şimdi de HDP var.

Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmemesini isteyen muhalefet, HDP'nin barajı aşmasının çok önemli olduğunu saha çalışmalarında anlatmaya başladı.

Bu kampanyaya Sözcü gazetesi de başladı.

"HDP BARAJI GEÇEMEZSE AK PARTİ'YE YARAR"

Gazete yazarı Emin Çölaşan, "HDP olayı" başlıklı yazısında, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak AK Parti'ye karşı HDP'nin barajı geçmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Çölaşan, "Bunları HDP'li olduğum için yazmıyorum" dese de Cumhur İttifakı'na karşı HDP'ye oy verilebileceğinin mantık ve bilimin HDP'nin barajı geçememesinin AK Parti'ye yarayacağını yazdı.