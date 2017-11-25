Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün kaleme aldığı yazısında yaptığı ince göndermeler, Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı oldukça sinirlendirdi.

GAZETECİLİĞİN YÜZ KARASI

"Gazeteciliği yüz karası liboşu" başlıklı yazısında Hürriyet yazarına sert ifadelerle yüklenen Çölaşan, Ertuğrul Özkök'ün korkak, zavallı ve omurgasız bir tip olduğunu söyledi.

LİBOŞ, DÖNEK

Özkök'ün 70 yaşından sonra iyice sapıtarak "penis" yazıları yazmaya başladığını ifade eden Emin Çölaşan, "Seçmece karpuz olmasa bile, güçlülerin kucağında oturmayı sürdüren seçmece bir liboş, esen rüzgarların yönüne göre tavır değiştiren bir dönektir.

PENİS-VAJİNA YAZILARI

Bırakın okurlarını bir yana, 70'inden sonra sapıtan, yazdığı cinsellik, penis-vajina yazıları nedeniyle karısından, kızından, torunundan bile utanmayan bir zavallıdır. Gazeteciliğin yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEMİŞTİ

Ertuğrul Özkök dünkü yazısında, kızdığı herkese "liboş, dönek, yalak" diye saldıranları hatırlatarak Emin Çölaşan'a gönderme yapmıştı.

Özkök, "Nereden çıktı bu Rasim Ozangiller... Sanıyor musunuz ki AKP ile çıktı bütün bunlar... Hayır, çok daha önceleri, 1990’larda türemeye başladı medyanın bu yeni ırkı... Üstelik iktidar değil muhalefet medyası olarak başladı... Kızdığı herkese, her siyasetçiye “Liboş”, “Dönek”, “Yalaka” diye sardıran... Sevmedikleri seçilmiş insanlara “İMelih”, “TÖ” ve “RTE” gibi aşağılayıcı lakaplarla hakaret etmeyi gazetecilik diye yutturmaya çalışan yazarlardı onların rol modelleri. Kimler mi... Hadi boşverin... Hepiniz çok iyi biliyorsunuz kim olduklarını..." ifadelerini kullanmıştı.