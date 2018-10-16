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Emina otel sorularına yanıt vermedi

Emina Jahoviç ve aşk yaşadığı konuşulan iş adamı Saadettin Saran, Çanakkale'de kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü çıkardıkları gerekçesiyle şikayet edilmişti.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 09:10..
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10 sene evli kaldığı ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahoviç, önceki gün Etiler’de bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

OTEL KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Bir otel odasında Sadettin Saran ile çok ses yaptığı için şikayet edildiği söylentileri hatırlatılınca Jahovic, konuşmaktan kaçındı. Ünlü şarkıcı, oradan hızla uzaklaştı.

AŞKI YALANLAMIYOR

Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıyor. Jahovic, daha önce de ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Emina otel sorularına yanıt vermedi

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