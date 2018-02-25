Emlak alım- satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'da her keseye uygun bir ev bulmak mümkün. Yatırım yapmak veya oturmak için alınan evlerde bazı husulara dikkat edilmesi gerekiyor.

EVİ SATIN ALMADAN TÜM AYRINTILARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Satın alınacak evlerin buluduğu yer, büyüklüğü ve tapu belgesi de göz önüne alınmalı. Bunlar dikkatlice incelenmeli. Satın alma sürecinde bankada kredi alınacaksa kat mülkiyetli bulunan dairelerin tercih edilmeli. Bankalar; kat irtifaklı ya da arsa tapulu dairelere kredi sağlamıyor. Bu nedenle dikkatli olunmalı.

Satın alınan evin öncelikle tapu işlemlerini halledin. Dilerseniz internet dilerseniz de ALO 181'i arayarak randevu alabilirsiniz.

TAPU ALIRKEN ALICI VE SATICININ GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

Tapuda satıcı ve alıcı tarafından istenen bazı belgeler bulunuyor. Satıcıdan; tapu aslı veya fotokopisi, 1 Resim, nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi, vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden), Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname gibi belgeler istenirken alıcıdan da; resim, nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname verilmesi gerekiyor.

TAPU DÖNER SERMAYE BEDELİ BELİRLENDİ

Belirlenen gün ve tarihte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gidiliyor. Alıcı ve satıcı tapu harcını ayrı ayrı ödeniyor. Tapu döner sermaye bedeli ise 2018 yılı boyunca 103 lira 50 kuruş olarak belirlendi.