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Emlak Bankası 2018'de faaliyete geçecek

Türk bankacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Emlak Bankası, inşaat teşebbüslerini destekleyecek.

13.07.2017 - 12:01
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2001 yılındaki krizle birlikte Emlak Bankası 403 şubesini Ziraat Bankası’na devretmişti. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu), Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sona erdiğini açıklamış, tasfiye haline geçmişti.

BİRÇOK İNŞAAT FAALİYETLERİNİ DESTEKLİYORDU

Kapatılmadığı dönemden önce Emlak Bankası, birçok inşaat faaliyetlerini de destekliyordu. Banka; gerekli kredileri sağlayan, yetim haklarını koruyan ve gayrimenkul ipoteği karşılığında borç para veren bir kamu bankası olarak biliniyordu.

2018'DE FAALİYETE GEÇECEK

31 Mayıs 2017 tarihinde TBMM'de bankanın tekrar tasfiye edilmesi yönünde bir kanun çıkarıldı. Tasfiye halindeki Emlak Bankası bu karar ile Nisan 2018 gibi yeniden faaliyete geçecek.

Emlak Bankası 2018'de faaliyete geçecek

BANKACILIK LİSANSI ALINACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Zeki Sayın ve ekibine 1 yıllık hazırlık süresi verdi. Bu sürede Emlak Bankası alt yapısını ve sermayesini hazır ederse bankacılık lisansı alacak.

Sayın’ın verdiği bilgiye göre Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın 250 milyon dolar nakdi ve gayrinakdi sermayesi bulunuyor. Hazineden de 123 milyon TL alacakları var.

KENDİ SERMAYESİNİ OLUŞTURACAK

Bu tabloya göre Emlak Bankası, Hazine’den yardım almadan kendi sermayesini oluşturacak. Zeki Sayın, Emlak Bankası’nın kurucu genel müdürlüğü görevini de üstlendi. Şu anda bütün hızıyla kuruluş çalışmalar devam ediyor. Zeki Sayın, net bir takvim vermese de 1 yıllık süre tamamlanmadan BDDK’yı davet ederek süreci tamamlamak istiyor.

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