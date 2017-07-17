Emlak Bankası 250 milyon dolar sermayeyle başlayacak

2001 yılındaki krizle birlikte Emlak Bankası 403 şubesini Ziraat Bankası’na devretmişti. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu), Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sona erdiğini açıklamış, tasfiye haline geçmişti.

2018'DE FAALİYETE GEÇECEK

31 Mayıs 2017 tarihinde TBMM'de bankanın tekrar tasfiye edilmesi yönünde bir kanun çıkarıldı. Tasfiye halindeki Emlak Bankası bu karar ile Nisan 2018 gibi yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Emlak Bankası Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Zeki Sayın konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hammaddesi Türkiye’de olan, Türkiye’de üretilebilecek olduğu halde ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmesi için geliştirilecek projelere faizsiz finansman desteği sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Zeki Sayın, “Kimseye para vermeyeceğiz. Makina ise alacağız, arsa ise biz bulacağız. Türkiye’de para talep eden çok. Ama çarçur eden de çok. İşin başmda ödememek üzere talep edenler var.” dedi.

"BANKAYA YABANCI ORTAK DA ALABİLİRİZ"

Ayrıca Zeki Sayın, “Geçen süreçte milletin malını kuruş kuruş koruduk, sermayemiz de böyle birikti. Faizli alacaklarımızdan vazgeçmedik, tahsil ettik. İstanbul’un birçok bölgesinde tapulu gayrimenkullerimiz var. Körfez’den fonlar geldi, görüştük. Adabank’ı önerdim. Emlak Bank’ı istiyoruz dediler. Bankaya yabancı ortak da alabiliriz.” diye konuştu.