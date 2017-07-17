taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5425
EURO
4,0577
ALTIN
140,12
PETR
48,9400

Emlak Bankası 250 milyon dolar sermayeyle başlayacak

2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan Emlak Bankası için detaylar da belli oluyor.

17.07.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Emlak

2001 yılındaki krizle birlikte Emlak Bankası 403 şubesini Ziraat Bankası’na devretmişti. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu), Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sona erdiğini açıklamış, tasfiye haline geçmişti.

2018'DE FAALİYETE GEÇECEK

31 Mayıs 2017 tarihinde TBMM'de bankanın tekrar tasfiye edilmesi yönünde bir kanun çıkarıldı. Tasfiye halindeki Emlak Bankası bu karar ile Nisan 2018 gibi yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

Emlak Bankası 250 milyon dolar sermayeyle başlayacak

FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Emlak Bankası Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Zeki Sayın konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hammaddesi Türkiye’de olan, Türkiye’de üretilebilecek olduğu halde ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmesi için geliştirilecek projelere faizsiz finansman desteği sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Zeki Sayın, “Kimseye para vermeyeceğiz. Makina ise alacağız, arsa ise biz bulacağız. Türkiye’de para talep eden çok. Ama çarçur eden de çok. İşin başmda ödememek üzere talep edenler var.” dedi.

"BANKAYA YABANCI ORTAK DA ALABİLİRİZ"

Ayrıca Zeki Sayın, “Geçen süreçte milletin malını kuruş kuruş koruduk, sermayemiz de böyle birikti. Faizli alacaklarımızdan vazgeçmedik, tahsil ettik. İstanbul’un birçok bölgesinde tapulu gayrimenkullerimiz var. Körfez’den fonlar geldi, görüştük. Adabank’ı önerdim. Emlak Bank’ı istiyoruz dediler. Bankaya yabancı ortak da alabiliriz.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Aydın'da ev kiraları arttı
Bölgenin fazla göç alması kira fiyatlarına yansıdı. Kiralar 900 liradan başlıyor.
Renkli oda dekorasyonu
Dekorasyonda renk uyumu için; halının, duvarın renginin, mobilyaların ve aksesuarların birbirin tamamlaması gerekir.
3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak
İlk etabın 2018'de hizmete girmesiyle birlikte bölgede konut ve arsa fiyatlarının yüzde 30 artış göstereceği öngörülüyor.
Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi
Apartmanlardan farklı olarak lüks konutlarda fiyatlandırma değişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

152
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

243
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

55
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

37
CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

CHP kayyum atamalarına karşı çıktı

150
New York Times'ın Irak analizi

New York Times'ın Irak analizi

33
Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM