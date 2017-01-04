Emlak Konut 2017'de dev ihaleler yapacak

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2017 yılında projelerinde ulaşabileceği rakamlarla ilgili bir açıklamayı önceki günlerde yapmıştı.
1,8 MİLYAR KAR ELDE EDİLECEK
Toplamda, 9 bin 900 adet bağımsız bölüm satışı, 1 milyon 279 bin 513 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 8 milyar 4 milyon 918 bin 475 TL satış değeri hedefleyen Emlak Konut GYO, 2017 yılında 1,8 milyar TL kar edecek.
HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ İHALELER
Emlak Konut'un hazırlık aşamasındaki ihaleleri de belirlendi. Bunlar;
1-) İstanbul/ Tuzla/ İçmeler
2-) İstanbul/ Zeytinburnu/ Beştelsiz
3-) Kocaeli / Körfez/ Yarımca
4-) Kocaeli/ Gebze/ Güzeller