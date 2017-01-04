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Emlak Konut 2017'de dev ihaleler yapacak

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2017'de 4 dev ihale gerçekleştirerek 1,8 milyar lira kar elde etmeyi hedefliyor.

04.01.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2017 yılında projelerinde ulaşabileceği rakamlarla ilgili bir açıklamayı önceki günlerde yapmıştı.

1,8 MİLYAR KAR ELDE EDİLECEK

Toplamda, 9 bin 900 adet bağımsız bölüm satışı, 1 milyon 279 bin 513 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 8 milyar 4 milyon 918 bin 475 TL satış değeri hedefleyen Emlak Konut GYO, 2017 yılında 1,8 milyar TL kar edecek.

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ İHALELER

Emlak Konut'un hazırlık aşamasındaki ihaleleri de belirlendi. Bunlar;

1-) İstanbul/ Tuzla/ İçmeler

2-) İstanbul/ Zeytinburnu/ Beştelsiz

3-) Kocaeli / Körfez/ Yarımca

4-) Kocaeli/ Gebze/ Güzeller

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