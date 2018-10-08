Emlak Konut, 26 gayrimenkulünü satıyor

Emlak Konut, toplam muhammen bedeli KDV dahil 1.4 milyar TL olan 26 adet gayrimenkulü açık artırma usulü ile satışa sunacak. Emlak Konut’un (EKGYO) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yazılı bir açıklama yaptı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Emlak Konut GYO'nun gönderdiği yazılı açıklamada, "Toplam muhammen bedeli KDV dahil 1.417.534.000 TL (KDV Hariç 1.201.300.000 TL) olan Şirketimiz bünyesindeki 26 adet gayrimenkul, 15.10.2018 tarihinde Şirketimiz merkezinde saat:14.00’te ayrı ayrı açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır." ifadeleri yer aldı.