Emlak Konut Ankara’daki ilk projesini hayata geçirdi

Gayrimenkul sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan ve her sene düzenlediği kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Emlak Konut GYO, 2018 yılında Ankaralıların yüzünü güldürdü.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE SATIŞ

Aileler ön planda tutularak hazırlanan dev Sofa Loca projesinde yüzde 50’nin üzerinde satış gerçekleştirildi. Dairelerine yerleşen ev sahipleri için özel bir "yaza merhaba ve tanışma partisi" düzenleyen firma, ailelerin kaynaşmasını sağladı.

"SICAK BİR ORTAM OLDU"

Baş Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Baş, projenin Ankara’nın ilk projesi olduğunu dile getirdi. Loca tadında ailelerin oturabileceği bir site yaptıklarını belirten Baş, "Şuanda oturumlar başladı ve yüzde 50’yi geçti. Çok fazla bir satışımız da kalmadı. Bugün komşular bir araya gelsin, tanışsınlar diye bir etkinlik yaptık. Bizler de geldik, varsa sorunlarını dinlemek istedik ama çok güzel ve mutlu şekilde karşılandık. Herkes çok memnun, biz de bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu şekilde yıl başlarında veya özel günlerde bir araya gelinmesi yönünde planlarımız var. Bizim birinci hedefimiz herkesin memnun olmasıydı, başarılı olduğumuza inanıyoruz. Güzel bir etkileşim oldu, sıcak bir ortam oldu." şeklinde konuştu. Baş, İstanbul’da da yeni projelerin başlayacağı müjdesini verdi.