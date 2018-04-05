Emlak Konut 'Bizim Mahalle' projesini hayata geçiriyor

Eski mahalle yaşamına tekrar hayat vermek isteyen Emlak Konut GYO, Küçükçekmece'de 1 milyon metrekarelik alanda 'Bizim Mahalle' projesine imzasını atacak.

EMLAK KONUT GYO YAŞAYAN BİR MAHALLE KURACAK

İstanbul Küçükçekmece'de Türk mimarisine uygun inşa edilecek proje her yaştan insanın faydalanabileceği sosyal ve kültürel tesislerden tematik çocuk oyun alanlarına, sağlık tesislerinden kütüphaneye, eğitim tesislerinden festival alanlarına, resmî kurumlardan ata sporları merkezine, kent müzesinden el sanatları merkezine, spor tesislerine kadar olan faaliyet alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir mahalle kuracak.

"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Proje ile ilgili bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Emlak Konut olarak sadece konut yapmanın ötesinde ülkemizde daha iyi koşullarda insanların hayat süreceği sosyal yaşam standartlarını arttıran daha sağlıklı, güvenli projeler geliştirmenin yanında kültürel değerlerimize sahip çıkmak hedefi ile yola çıktık. Bu kapsamda Bizim Mahalle projemiz, özümüzde olan o mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu bizlere yoğun bir şekilde yaşatacak. Bu projede geçmişten gelen mirasımızı yeni nesillere taşımak için, sosyal birlik duygusunu ve özlenen mahalle yaşamını en üst seviyede sunmayı hedefliyoruz. Ölçeği kadar sunduğu yaşam ile de ayrı bir noktaya konumlandırdığımız Bizim Mahallede İnsan ve şehir odaklı yaklaşımımızın bir eseri olarak yatay mimari hakim olacak. Geleneksel Türk mimarisine uygun olarak tasarlanan proje, mahalle mimarisine getirdiği yaklaşımla şehre değer katacak ve yapısal dokusu ile öne çıkacak.” diye konuştu. 'Bizim Mahalle' projesi, 2020 yılının aralık ayında sahiplerine teslim edilecek.