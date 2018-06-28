Emlak Konut GYO 33 arsasını satışa sundu

Emlak Konut GYO, portföyünde bulunan 33 adet arsa ile ilgili bir sonuca vardı. Şirketin arsaları genel olarak İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Tekirdağ’da yer alıyor.

33 ARSANIN 25'İ İSTANBUL'DA

Emlak Konut GYO arsalar için 75 bin lira ile 63 milyon 500 bin lira arasında satış bedeli belirledi. Emlak Konut’un satışa sunduğu 33 arsanın 25'i İstanbul'da bulunuyor.

ARSALARIN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞİYOR

Kartal, Maltepe, Sarıyer, Ataşehir ve Başakşehir ilçesinde yer alan arsaların büyüklüğü 163 metrekare ile 13 bin 319 metrekare arasında değişiyor.