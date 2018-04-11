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Emlak Konut GYO'dan 1'inci çeyrek satış açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), birinci çeyrekte 1 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

AA | 11.04.2018 - 11:29..
  1. Haberler
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri itibarıyla, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin 727,30 lira (KDV Hariç) değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların toplamda 130 milyon 838 bin 664 lira (KDV Hariç) değerindeki, 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emlak Konut GYO'dan 1'inci çeyrek satış açıklaması

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri itibariyle, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin 727,30 lira (KDV Hariç) değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 130 milyon 838 bin 664 lira (KDV Hariç) değerindeki, 154 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir." denildi.

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