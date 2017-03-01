taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.021
USD
3,6364
EURO
3,8319
ALTIN
145,48
PETR
56,6900

Emlak Konut GYO'dan 2 milyar liralık ciro

Emlak Konut GYO, "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası ile 1 ayda 2 milyar 600 milyon ciro elde etti.

01.03.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Emlak Konut GYO, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlattığı "TÜFE'li Satış Kampanyası"nın sektörde yarattığı hareketlilik sonrası, Türkiye'nin geleceği ve ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak bu ayın başında da "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasını hayata geçirdi.

Emlak Konut GYO'dan 2 milyar liralık ciro

2 MİLYAR LİRALIK CİRO

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında bir ayda 2 bin 300 konut satıldı, 2 milyar 600 milyon liralık da ciro elde edildi. Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda (1-31 Ağustos) 2 bin 405 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti.

Böylece, ilk bir aylık dönemler kıyaslandığında "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında yüzde 30 daha fazla ciro yapılarak "TÜFE'li Satış Kampanyası" geride bırakıldı.

Emlak Konut GYO'dan 2 milyar liralık ciro

ESKİ RAKAMLAR GERİDE KALDI

Öte yandan, Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet, nisanda 451 adet ve mayısta 552 adet adet konut ile 5 ayda toplamda 2 bin 203 konut satışı gerçekleştirmişti.

Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 1 ayda ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 5 ayındaki rakamları da geride bıraktı. Türkiye'nin her yerinde konut satışı gerçekleştirilen "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası, 31 Mart'ta sona erecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

167
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

46
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

31
Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

61
Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

33
POAŞ davasında Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı

POAŞ davasında Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı

114
İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM