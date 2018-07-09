taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.478
USD
4,5154
EURO
5,3165
ALTIN
183,47
PETR
77,7700

Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

İnşaat sektörünün öncülerinden Emlak Konut GYO, 2018'in ilk yarıyılında 2,5 milyar liralık konut satışı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Emlak Konut
Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

Düzenlediği kampanyaların yanı sıra inşa ettiği projelerle de adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin öncü şirketlerinden Emlak Konut GYO, 2018 yılında da konut satışında öne çıkıyor.

Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

Emlak Konut GYO, 1 Ocak- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında toplamda 2 milyar 525 milyon 830 bin 501,12 lira (KDV Hariç) değerinde, satışa esas brüt 383 bin 937,57 metrekare büyüklüğe ulaşan 2 bin 593 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildi.

ŞİRKET HEDEFİNE YÜZDE 95 ORANINDA ULAŞILDI

Satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 2.526 milyar lira olduğu ve böylece şirket hedefi olan 2,659 milyar liraya yüzde 95 oranında ulaşıldığı, 384 bin metrekare büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 336 bin metrekarelik satılabilir alan hedefinin aşıldığı görülüyor.

Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış

351 ADEDİNİ YABANCILAR SATIN ALDI

Emlak Konut birinci yarıyılda yabancılara da konut satışı yaptı. Satışların toplamda 370 milyon 91 bin 484,63 lira (KDV Hariç) değerindeki, 351 adetini yabancılar satın aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

731
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

38
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

29
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

31
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

232
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

240
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM