Emlak Konut GYO'nun konut kampanyası başlıyor

Emlak Konut GYO'nun 2017 yılında "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" adı altında başlattığı kampanya bu sene de sürecek.

YENİ KAMPANYA OCAK- MART AYLARINDA BAŞLAYACAK

Kampanyalarla sektöre hareket katan ve konut satımıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayan öncü şirket Emlak Konut GYO'nun bu sene yeni kampanyası ocak- mart ayları arasında başlayacak.

"MÜTEAHHİTİN DURUMUNA GÖRE ORANLAR DEĞİŞECEK"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, önceki gün katıldığı toplantıda basınla bir araya gelerek yeni kampanyayı müjdelemişti. Kurum, “84 ay sıfır faizli yeni bir kampanya başlıyor. Projeye göre, müteahhitin durumuna göre bu oranlar değişecek. GYODER, KONUTDER üyeleri de bu kampanyaya dahil oldu.” diye konuştu.

"ALICI İÇİN FIRSAT"

Ayrıca Kurum, "İstanbul'da konut fiyatları 2011'deki gibi dibi gördü. Bu noktadan daha da aşağı inmesi mümkün değil. İddia ediyorum fiyatlar daha fazla düşmez. Bu nedenle alıcı için fırsat var." dedi.

AMAÇ TÜKETİCİYİ FAİZ YÜKÜNDEN KURTARMAK

Kampanyada yüzde 10 peşinat ve 84 aylık ödeme planı hazırlanacak ve alım yapanlardan faiz talep edilmeyecek. Ayrıca teslimi 3 yılda tamamlanacak konutlar için yüzde 5 veya 10 tutarında bir ara ödeme alınacak.

Kampanyada asıl hedef; ev almak isteyen kişileri faiz yükünden kurtarmak ve piyasayı canlı tutmak olarak gösteriliyor.

"LÜKSE FREN YÜZDE 10 İNDİRİM GETİRİR"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum ayrıca lüks konut üretiminde frene basacaklarını da belirterek, "2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre inşaat malzemeleri yüzde 25.1 zamlandı. Konut fiyatları ise artmıyor. Bu maliyet artışlarını da hesaba katarak bu kadar lükse gerek olmadığına karar verdik. Mahal listeleri tavan yaptı. Sosyal tesislerde yok yok. Bunlar aidatları de etkiliyor. Evlerin içine dahi hamam yapıyoruz. Yer döşemesi, dış kaplama, pencere her alanda fazla lüks var. Avrupa'da ne evlerde ne otelde böyle lüks yok. Biz de yüklenici firmalara talimatı verdik, artık gereksiz lükse müsaade etmeyeceğiz. Mühendisliğe, mimari ve teknik kaliteye önem vereceğiz ama muhafazakar ve mütevazi projeler yapacağız. Biz bunu başlatınca diğer özel sektör firmaları da rekabet edebilmek için ayak uyduracak." diye konuştu.