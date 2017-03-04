Emlak Konut kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor

Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası yoğun ilgi görüyor.

31 Mart tarihinde sona erecek kampanyanın tarihinin uzatılmayacağı belirtiliyor. Kampanya, vadeyi 20 yıla uzatırken aynı zamanda faiz oranlarını da tarihin en düşük seviyelerine getirdi. GYODER ile KONUTDER’in de dahil olduğu kampanya ile yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı imkanları sunuluyor.

"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Sektörün önde gelen isimler konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, mart sonuna kadar fırsatların değerlendirilmesi önerisinde bulunarak, “Örnek vermek gerekirse Validebağ Konakları projemizde yüzde 10 KDV avantajı var. Zaten satışa piyasa koşullarında yüzde 50 daha uyguna çıktık. Bu koşullar bir süre sonra fiyatlara yansıyacak maliyetlerle sona erer. Fırsatı değerlendirmek lazım” açıklamasında bulundu.

"EV ALMAK İÇİN UYGUN BİR DÖNEM"

Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, mart sonuna kadar ilan ettikleri gibi kampanyayı sürdürdüklerini anlatarak, “Şu anda fırsat hala devam ediyor. Bu kampanyaları biz sonsuza kadar sürdüremeyiz. Ciddi anlamda firmalar bankalara faiz farkı ödüyorlar. Birçok firma kampanyaya ayrılan kotalarını doldurdu. Bizim de doldurduğumuz var. Ama mart sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse ilave kontenjan açabiliriz. Ev almak için çok uygun bir dönem. 6-7 aydır bir süreçte döviz kurları, enflasyon derken bunlar eninde sonunda fiyatlara yansıyacak. Bu avantajı kaçırmamak lazım. Talep de çok yüksek. Şu anda alan kazançlı çıkar.” diye konuştu.

"SON YILLARIN EN GÜZEL ŞUBAT AYI"

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kampanya ve mevcut koşullar sayesinde ‘son yılların en güzel şubat ayının’ yaşandığını kaydetti.

Durbakayım, “Önce Tüketici üzerinde önemli bir yük olan damga vergisi kaldırıldı. KDV oranları iyileştirildi. Yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı verildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için KDV indirimi sağlandı” dedi. Emlak Konut GYO kampanyası ve inşaat firmalarının da uzatılan vade, düşen faiz oranları ile destek verdiğini belirten Durbakayım, “Son ayların en güzel konut satış rakamları ortaya çıktı. Her sektörün, her kurumun hazırladığı bu güzel ortam “konut almak için tam zamanı” ifadesinin hakkını verdi. Mart sonuna kadar devam edeceği açıklanan bu kampanya fırsatlarının bir dana bulunamayacağını düşünüyorum” dedi.