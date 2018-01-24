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Emlak Konut mega proje güzergahında 75 ön satış yaptı

Kanal İstanbul güzergahının açıklanmasının ardından Emlak Konut GYO'nun satış ofisi doldu taştı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 09:30..
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Emlak Konut mega proje güzergahında 75 ön satış yaptı

Kanal İstanbul güzergâhının açıklanmasının ardından bölgede konut ve arsa satışı da başladı. Başakşehir, Küçükçekmece ve Ispartakule'de arsa ve konut fiyatları artış gösterirken sektör de oldukça hareketlendi.

Emlak Konut mega proje güzergahında 75 ön satış yaptı

OFİSLER DOLDU TAŞTI

Konut İstanbul ile konut satışı yapan şirketlerin ofisi doldu taştı. Ofisleri dolduran ziyaretçiler iki kat artarken satışlarda da yüzde 30’a varan ir artış meydana geldi.

EMLAK KONUT GYO'DAN 75 KONUT SATIŞI

Emlak Konut GYO'nun Kanal İstanbul güzergahında 12 projesi bulunuyor ve şirket şu ana kadar ön satışlar dahil 75 adet ev satışı yaptı. Emlak Konut GYO, Bahçekent bölgesindeki 3 projede 26 adet, Ispartakule bölgesinde de 1 projede 13 adet satış gerçekleşti.

Emlak Konut mega proje güzergahında 75 ön satış yaptı

"OLAĞANDAN FARKLI BİR HAREKETLİLİK OLDU"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Büyük altyapı projeleri her zaman kendi bölgesini hareketlendiriyor. Kanal İstanbul da gerçekten büyük bir proje. Güzergahın açıklanmasıyla birlikte satış ofislerinde olağandan farklı bir hareketlilik oldu." diye konuştu.

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