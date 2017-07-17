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Emlak Konut Şile ihalesinin ikinci oturumu 20 Temmuz'da

Emlak Konut'a ait Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinde ikinci oturum tarihi belirlendi.

17.07.2017 - 15:11
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Emlak Konut Şile ihalesinin ikinci oturumu 20 Temmuz'da

Emlak Konut Ataşehir Binası'nda Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin ilk oturumu 13 Temmuz'da yapılmıştı.

Emlak Konut Şile ihalesinin ikinci oturumu 20 Temmuz'da

İLK OTURUMA BİR FİRMA KATILDI

Emlak Konut'un düzenlediği ilk oturuma İdealist İnşaat & İdealist GYO İş Ortaklığı katıldı. Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 50 milyon lira teklif sunan İdealist İnşaat & İdealist GYO,arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak ise bu rakamın yüzde 25'ine karşılık gelen 87 milyon 500 bin lirayı Emlak Konut GYO'ya önermişti.

20 TEMMUZ'DA İKİNCİ OTURUMU YAPILACAK

İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 20.Temmuz saat 14:30'da gerçekleşecek.

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