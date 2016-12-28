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Emlak Konut ve Galatasaray ek protokol imzaladı

Galatasaray ve Emlak Konut, Riva ve Florya'daki iki arazi için ek protokole imza attı.

28.12.2016 - 13:36
  1. Haberler
  2. Emlak Konut

Emlak Konut GYO ve Galatasaray Spor Kulübü, 29 Haziran 2016 tarihinde Riva ve Florya'daki iki arazi için protokol imzalamıştı.

Emlak Konut ve Galatasaray ek protokol imzaladı

KAP AÇIKLAMA YAPTI

Riva ve Florya'yı içeren protokolle ilgili ek protokol imzalandığı açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, "Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında 29.06.2016 tarihinde imzalanan protokolle ilgili sürecin yürütülmesine yönelik olarak ek protokol imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Emlak Konut ve Galatasaray ek protokol imzaladı

KÂR PAYLAŞILACAK

Galatasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Hasılat paylaşımına yönelik bir ön protokol yapıldı. Elde edilecek kar yüzde 80'e yüzde 20 oranında paylaşılacak. Ayrıca spor alanı ve okul alanı olarak kullanılması amacıyla Beykoz Belediyesine terk edilen bölümleri de bu yerleri kendimiz yapma şartıyla geri istedik. Olumlu baktılar" dedi.

İki şirket arasında imzalanan protokol kapsamında 'İstanbul İli Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde 22 bin 627 metrekare yüzölçümlü ve İstanbul İli Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde 1 milyon 076 bin 22 metrekare yüzölçümlü arsalar' üzerinde proje geliştirilecek

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