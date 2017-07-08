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Emlak Konut'tan yabancılara rekor konut satışı

Emlak Konut GYO, 2017 yılının ilk 6 ayında yabancılara 131 milyon 905 bin 528 liralık satış yaptı.

08.07.2017 - 16:49
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Emlak Konut'tan yabancılara rekor konut satışı

Emlak Konut GYO, 2017 yılının ilk 6 ayına ait yabancılara yaptığı satış raporunu açıkladı.

Emlak Konut'tan yabancılara rekor konut satışı

157 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Açıklanan rapora göre Emlak Konut, yabancılara 23 bin metrekareye denk gelen, toplam 157 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi.

Emlak Konut'tan yabancılara rekor konut satışı

1 MİLYARLIK HASILAT ELDE EDİLMİŞTİ

Emlak Konut GYO bu satış ile 131 milyon 905 bin 528 liralık hasılat elde etti. Firma 2016 yılında yabancılara 86 bin 100 metrekareye denk gelen toplam 639 bağımsız bölüm için 446 milyon 395 bin 363 lira değerinde satış gerçekleştirirken; 2015 yılında ise 166 bin 645 metrekare karşılık gelen toplam 1307 adet bağımsız bölümün satışı ile 1 milyar 51 milyon 733 bin 114 lira değerinde hasılat elde etmişti.

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