Emlak Konut'tan yeni kampanya

Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ve "tarihi" fırsatlar sunan "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" isimli konut satış kampanyasını yarın başlatacak.

Kampanyanın detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenledikleri kampanya ile ülke ekonomisine güvendiklerini gösterdiklerini belirterek, kampanya kapsamında ciddi ciro elde ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Kurum, Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 proje ve 15 bin bağımsız bölümü içeren kampanyada 20 yıla kadar vade ile satış yapılacağını söyledi.

Kampanyanın konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçladığını anlatan Kurum, "Yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0,79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0,45 vade farkı uygulayacağız. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. 20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017'ye kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

ALICI İLE SATICI ARASINDA BELİRLENECEK

Kurum, kalan yüzde 15'lik peşinatın iş sonuna kadar ödenebileceğini, bunun alıcı ile satıcı arasında belirlenebileceğini kaydetti. Kampanyaya 9 bankanın dahil olduğu bilgisini veren Kurum, bunların Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olduğunu bildirdi.

"HER GELİR GRUBUNA HİTAP EDİYOR"

Kurum, sektöre ivme kazandıracak kampanyanın konut almak isteyenler için tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek, konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunun altını çizdi.

Kampanyaya dahil olan projelerin metrekare fiyatlarının 2 bin 700 liradan başladığını ifade eden Kurum, "Tabii 2 bin 700 liradan alan tüketici ufak bir hesap yaptığında sağlanan olanakla birlikte kendisinin yüzde 20 gibi uyguna aldığını görecektir konutu. Bugün, alt gelirin üstü diyelim, en düşük metrekare fiyatı İstanbul'da 2 bin 500 lira. Bu fiyattan aşağı konut olmayacağını düşünürseniz aslında hemen hemen tüm gelir gruplarına hitap eden konutlarımız mevcut. Kampanyamız tüm gelir gruplarına hitap ediyor."





KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER DE BELİRLENDİ

Emlak Konut GYO tarafından yarın başlayacak ve 31 Mart'ta sona erecek "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının geçerli olacağı projeler şu şekilde:

"Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent."