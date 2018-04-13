Emlak Konut'un en çok satış yaptığı projeler belli oldu

İstanbul’un yükselen bölgelerinden biri olan Başakşehir’de yeni bir yaşam alanı oluşturan Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir projesi, yılın ilk çeyreğinde en fazla satış yapan proje oldu.

BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen Avrupa yakasının yükselen değeri Nidapark Kayaşehir projesi, ilk üç ayda ulaştığı 145 bağımsız bölüm ve 133.591 milyon ciroyla, Emlak Konut GYO projeleri arasında 1. sıraya yerleşti.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Tahincioğlu olarak, 2018 yılına çok hızlı başladık. Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiğimiz Nidapark Kayaşehir projemizde birinci olmak ve en çok satan 4 projenin 2’sinin Tahincioğlu projesi olması bizleri onurlandırdı. Bu sonucun, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi. Tahincioğlu’nun 2017 yılını da sektör lideri olarak rekor satışla kapattığını hatırlatan Özcan Tahincioğlu, geçen yıl konut, ofis ve dükkandan oluşan 1.454 bağımsız bölüm satışıyla yılı rekor kırarak sonlandırdıklarını, toplam 220.000m² bağımsız bölüm satışıyla da 2.5 milyar TL ciro elde ettiklerini ifade etti. Özcan Tahincioğlu, bu yılın ilk üç ayında sadece Nidapark Kayaşehir’de ulaştığımız sonuçlar dahi 2018 yılında aynı başarıyı ortaya koyacağımız kanıtı. Kaldı ki, Nidapark İstinye projemizle ulaştığımız bir diğer sonuç bu yöndeki beklentimizi güçlendirdi. Nidapark İstinye, bu yılın ilk üç ayında 105.2 milyon liralık ciroyla sektörün satış sıralamasında dördüncülüğe yerleşti." dedi.