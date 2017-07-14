Emlak Konut'un Şile ihalesi yapıldı

Emlak Konut Ataşehir Binası'nda Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinin ilk oturumu yapıldı.

İLK OTURUMA BİR FİRMA KATILDI

Emlak Konut'un düzenlediği ilk oturuma İdealist İnşaat & İdealist GYO İş Ortaklığı katıldı. Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 50 milyon lira teklif sunan İdealist İnşaat & İdealist GYO,arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak ise bu rakamın yüzde 25'ine karşılık gelen 87 milyon 500 bin lirayı Emlak Konut GYO'ya önerdi.

İKİ PARSEL VE ADADAN OLUŞUYOR

İki parsel ve adadan oluşan ve 17 bin 933 metrekare büyüklüğe sahip arsa, konut ve tercihli turizm alanına uygun olduğu açıklandı.