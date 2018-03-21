Emlak Konut'un Teşvikiye arsa ihalesi sonuçlandı

Emlak Konut GYO tarafından İstanbul’un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsü arazisi için gerçekleştirilen ihalenin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 21 Mart 2018 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

İHALENİN KAZANANI BELLİ OLDU

6 firmanın teklif verdiği ihalede ve kıran kırana geçen açık artırmada, 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Eltes İnş. Tesisat San. Ve Tic. A.Ş. & İstlife Yapı San.Tic. A.Ş. İş Ortaklığı arazinin yeni sahibi oldu.

705 milyon 500 bin TL ise Emlak Konut GYO’ya ödenecek bedel olarak açıklandı. Şehrin merkezindeki arazide, ticaret ve konut alanları ile park alanları yer alacak. 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak.

İNŞAAT ALANI 26 BİN METREKARE OLARAK HESAPLANDI

Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı.

Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı.

"NİŞANTAŞI'NA İMZAMIZI ATACAĞIZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale sonucunu değerlendirirken, Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ihalesini fazlasıyla önemsediklerini ve uzun çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Nişantaşı, DAP Yapı’nın misyonu için önemli bir lokasyondu. Avrupa Yakasının en kıymetli lokasyonunda proje geliştireceğimiz için oldukça heyecanlıyız. Nişantaşı’nın kendine has atmosferi ve çekiciliğine kendi vizyonumuzu katarak oluşturacağımız eseri gözümde canlandırabiliyorum. Bir an önce çalışmalara başlayıp İstanbul’a ve Nişantaşı’na değer katacak bir yaşam alanı tasarlayacağız. DAP Yapı’nın ayrıcalığını, Nişantaşı gibi İstanbul’un hatta ülkemizin en nadide semtlerinden birisinde sergileyecek olmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyorum.” dedi.