Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde son gün

1 Kasım'da başlayan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin son günlerine yaklaşıldı. Henüz ödeme yapmamış tüm gayrimenkul ve iş yeri sahipleri için son ödeme bugün.

ÖDEMELER BELEDİYELERDEN YAPILABİLİYOR

Gerekli ödemeler ilçe belediyelerinden ve tüm belediyelerden ayrıca 'e-belediye' sisteminden online olarak da yapılabiliyor. Yetkililer, PTT ile havale yapılabildiğini de belirtiyor. İlgili belediyenin hesabına vergi mükellefinin bilgilerinin belirtilmesi şartı ile havale ile de ödeme yapılabiliyor.

2017'DE EV ALANLAR 2018'DE ÖDEYECEK

Gayrimenkul satın alan kimselerin vergi mükellefiyeti bir sonraki sene içerisinde başlıyor. Örneğin 2017 yılı içinde ev alan vatandaşlar vergi ödemelerine 2018 yılı itibariyle başlayacak.