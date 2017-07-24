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Emlak vergilerine itiraz için son gün 31 Temmuz

Artan emlak vergilerine itiraz için son tarih olarak 31 Temmuz olarak belirlendi.

24.07.2017 - 16:43
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Emlak vergilerine itiraz için son gün 31 Temmuz

Emlak Vergisi Kanunu dört yılda bir hesaplanıyor. 2018 yılı emlak vergisi hesaplarında ise öngörülen bedel dört hatta beş katına çıkmıştı.

Emlak vergilerine itiraz için son gün 31 Temmuz

TAKDİR KOMİSYONLARI BELİRLİYOR

Vergiler; Tespit İşlemi Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinde göre hesaplanıyor. Takdir Komisyonlarınca yapılan belirlemeler binaların kullanış tarzı, inşaatın nevi ve sınıfına göre belirlenirken, arsalarda vergi değeri metrekareye göre netleşiyor.

Emlak vergilerine itiraz için son gün 31 Temmuz

31 TEMMUZ SON GÜN

Arazilerde ise; arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumuna göre değişiyor. Bu yüzden de vergi değeri farklılık gösteriyor.

Bu hesaplamalara karşı yapılacak olan itirazların son tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

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