taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,8020
EURO
4,6511
ALTIN
163,11
PETR
69,3400

Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

Yılın ilk iki haftasında, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 16.01.2018 - 19:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında zehir tacirlerine 6 bin 18 operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ele geçen uyuşturucu maddenin piyasa değeri ise 27 milyon 296 bin 444 lira oldu. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinde yüzde 188’lik bir artış olduğu görüldü.

OPERASYONLAR ARTTI

Operasyonlarda 8 bin 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 3 bin 626 operasyonda 5 bin 212 şüpheli yakalanmıştı. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl düzenlenen operasyon sayısında yüzde 66, gözaltı sayısında ise yüzde 55 artış yaşandı.

Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

YILIN İLK 15 GÜNÜNDE BAŞARILI OPERASYONLAR

Bu yılın ilk 15 gününde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 143 kilogram esrar, 1 ton 265 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 64 gram afyon, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 kilogram metamfetamin, 47 bin 656 adet uyuşturucu hap ile bin 402 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl aynı döneminde ise 2 ton 944 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 61 kilogram afyon, 17 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 kilogram metamfetamin, 132 bin 519 adet uyuşturucu hap ile bin 837 kök kenevir ele geçirildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

490
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

37
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

42
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

167
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

242
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

116
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM