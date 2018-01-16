Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında zehir tacirlerine 6 bin 18 operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ele geçen uyuşturucu maddenin piyasa değeri ise 27 milyon 296 bin 444 lira oldu. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinde yüzde 188’lik bir artış olduğu görüldü.

OPERASYONLAR ARTTI

Operasyonlarda 8 bin 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 3 bin 626 operasyonda 5 bin 212 şüpheli yakalanmıştı. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl düzenlenen operasyon sayısında yüzde 66, gözaltı sayısında ise yüzde 55 artış yaşandı.

YILIN İLK 15 GÜNÜNDE BAŞARILI OPERASYONLAR

Bu yılın ilk 15 gününde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 143 kilogram esrar, 1 ton 265 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 64 gram afyon, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 kilogram metamfetamin, 47 bin 656 adet uyuşturucu hap ile bin 402 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl aynı döneminde ise 2 ton 944 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 61 kilogram afyon, 17 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 kilogram metamfetamin, 132 bin 519 adet uyuşturucu hap ile bin 837 kök kenevir ele geçirildi.