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Emniyet kemeriyle hayata tutundular

Edirne Keşan'da karşı şeride geçerek takla atan aracın sürücüsü ve eşi emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı ucuz atlattı.

13.10.2017 - 16:18
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Edirne'nin Keşan İlçesi'nden karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Yılmaz Kuru ve yanında oturan eşi 61 yaşındaki Ayşegül Kuru, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Emniyet kemeriyle hayata tutundular

TAKLA ATAN ARAÇTAN UFAK SIYRIKLARLA KURTULDULAR

Kaza, Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Tekirdağ'ın Malkara İlçesi yönüne seyreden Yılmaz Kuru yönetimindeki 34 EJ 3301 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında sürücünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, takla attı.

Emniyet kemeriyle hayata tutundular

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yılmaz Kuru ve yanında oturan eşi Ayşegül Kuru, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çift, ters dönen araçtan çıkartılarak, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Emniyet kemeriyle hayata tutundular

Emniyet kemeriyle hayata tutundular

Emniyet kemeriyle hayata tutundular

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