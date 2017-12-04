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Emniyet müdürü intihara kalkışan genci ikna etti

Kahramanmaraş'ta 10 katlı binanın üstüne çıkarak intihar etmek isteyen gençle bir saat konuşan emniyet müdürü, genci aşağı indirdi.

İHA | 04.12.2017 - 19:15..
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Kahramanmaraş Elbistan'da kız arkadaşından ayrılan bir genç, yaşadığı bunalım sonucu Kızılcaoba Mahallesi’nde 10 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Gencin çatıda olduğunu gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı.

POLİSLER İKNA EDEMEDİ

Polisler de genci kararından vazgeçirmek için çatıya çıktı. Yaklaşık 1 saat boyunca çatının dört bir tarafını dolaşan genci polisin ve akrabalarının ikna çabası sonuç vermedi.

Emniyet müdürü intihara kalkışan genci ikna etti

EMNİYET MÜDÜRÜ GENCİ AŞAĞI İNDİRDİ

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık da olayın yaşandığı apartmana geldi. Çatıya çıkan Aşık, yaklaşık 1 saatlik konuşmanın ardından genci aşağıya inmesi için ikna etti. Bina etrafında toplanan halk ve akrabaları gencin aşağıya inmesi ile rahat bir nefes alırken, Emniyet Müdürü Hakan Aşık’a da teşekkür ettiler. Genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet müdürü intihara kalkışan genci ikna etti

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