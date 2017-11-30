Emniyet müdüründen Buzul Dağı'ndaki Mehmetçik'e ziyaret

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Dilberoğlu, temmuz ayında Jandarma ve Polis Özel Harekat Timlerinin ortak operasyonu ile teröristlerden temizlenen, daha sonra Jandarma Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucuları ile tutulan Yüksekova Buzul Dağı bölgesindeki 3 bin 256 rakımlı Varkavik Tepe ve bazı askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçleri ile sohbet eden Dilberoğlu, emniyet müdürlüğü olarak her zaman askerin yanında olduklarını ve terörle mücadelede gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.