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Emniyet Müdürü'nden mezun polislere tarikat uyarısı

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 622 öğrenci için düzenlenen törende konuşan Metin Tanrıver, öğrencilere "Hiçbir cemaate ya da tarikata bağlı olmayacaksınız." şeklinde öğüt verdi.

DHA | 19.07.2018 - 12:11..
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Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 21'inci dönem mezuniyet töreni, polis okulu spor salonunda yapıldı. Törene, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, polis müfettişleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Emniyet Müdürü'nden mezun polislere tarikat uyarısı

POLİSLERE ÖĞÜTLERDE BULUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, mezun olan polislere öğütlerde bulundu.

Emniyet Müdürü'nden mezun polislere tarikat uyarısı

"DEVLETE YAN BAKTIRMAYACAKSINIZ"

Tanrıver, "Öncelikli olarak dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Hakkınızı ve haddinizi bileceksiniz. Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe, bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız. Devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz." dedi.

Emniyet Müdürü'nden mezun polislere tarikat uyarısı

Dönem birincisinin kütüğe isim çakmasının ardından polis okulundan mezun olan 622 öğrenci, üzerinde Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve tabanca bulunan masa üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Emniyet Müdürü'nden mezun polislere tarikat uyarısı

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