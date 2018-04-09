Emniyet Teşkilatı 173 yaşında

"Polis Nizamnamesi" ile 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 173 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor.

SUÇLULARA NEFES YOK

Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.

Polis teşkilatı, 276 bin 963 personeli ile ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 264 bin 879'u emniyet hizmetleri, 12 bin 84'ü ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 5'ini polis amirleri, yüzde 93'ünü polis memurları, yüzde 2'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖREVDELER

Ülke genelinde 2017 sonu itibarıyla 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 589 emniyet müdürü, 810 emniyet amiri, 455 başkomiser, bin 106 komiser, 8 bin 716 komiser yardımcısı, 6 bin 330 başpolis memuru, 239 bin 220 polis memuru, 4 bin 653 çarşı ve mahalle bekçisiyle 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Faaliyetlerini yürütürken çağdaş normlara uygun hizmet binaları, eğitim kurumları ve sosyal tesis planlamasına önem veren emniyet teşkilatının, bu kapsamda 3 bin 168 hizmet binası, 352 sosyal tesis ve 406 eğitim binası bulunuyor.

YÜZDE 93'Ü ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKOKUL MEZUNU

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin yüzde 93'ü üniversite ve yüksekokul, yüzde 6'sı lise, yüzde 1'i ise ortaöğretim mezunu.

Özellikle polis memurlarının, çalışırken yükseköğrenimlerini tamamlaması ve üniversite mezunlarının Polis Meslek Eğitimi Merkezlerine alınmasıyla eğitim seviyesinin son yıllarda ciddi anlamda yükseldiği belirtiliyor.

Ülke genelinde teşkilatta bin 476 ortaöğretim, 16 bin 75 lise ve 242 bin 430 üniversite mezunu çalışıyor. Ayrıca teşkilat bünyesinde 4 bin 809 yüksek lisans ve 89 doktora yapmış personel de bulunuyor.

Temel amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan teşkilat, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle mümkün olduğu bilinciyle personelin eğitimi ve gelişimine yatırım yapıyor.

Polis amiri ya da memur adaylarına, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), polis meslek yüksekokulları (PMYO), polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) mesleki temel eğitim veriliyor.

MESLEKİ EĞİTİM

PMYO'da lise mezunu adaylar, parasız olarak 2 yıl süreyle yatılı şekilde ön lisans düzeyinde uygulamalı mesleki eğitim görüyor. POMEM'lerde ise 4 yıllık üniversite mezunu adaylar, mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak polis memuru oluyor.

Geçen yıl bin 859'u PAEM, 14'ü fakülte ve yüksekokulları mezunu olmak üzere bin 873'ü polis amiri, 2 bin 833'ü PMYO ve 15 bin 933'ü POMEM mezunu olmak üzere 18 bin 766 polis memuru teşkilata kazandırıldı.

Teşkilatın geçen yıl düzenlediği hizmet içi eğitimlerden 362 bin 269 personel yararlandı. Uluslararası eğitimler kapsamında ise 2017'de 72 yabancı ülke polis teşkilatına yönelik bin 907 eğitim düzenlenirken, bundan 31 bin 374 kursiyer yararlandı.

Öte yandan, aralarında Muazzez Ersoy, Kubat, Selami Şahin, Yıldız Tilbe, Gülben Ergen ve Haluk Levent'in bulunduğu 36 şarkıcı, Polis Radyosu'nda yayınlanmak üzere gönderdikleri ses kayıtlarında Emniyet Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutladı.